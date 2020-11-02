Главой Минкульта Мурманской области стала Ольга Обухова: и.о. министра скончалась от COVID-19

Новым министром культуры Мурманской области стала Ольга Обухова: её предшественница, и.о. главы ведомства Наталья Иванова, умерла 31 октября от осложнений, появившихся на фоне коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".

"По предварительным данным, смерть Натальи Ивановой наступила от последствий тяжелого течения новой коронавирусной инфекции", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

О том, что пост главы Минкульта Заполярья назначена Обухова, известил губернатор Андрей Чибис.

"Символично, что кандидатуру Ольги Геннадьевны одобрила Наталья Юрьевна Иванова, которая исполняла обязанности министра культуры несколько месяцев и трагически нас покинула. Вам удачи, сил и здоровья, в непростое время заступаете на пост. И надеюсь, у вас все получится", - выразил надежду управленец.

В больницу Иванова попала в начале октября.