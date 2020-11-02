Пивоваров рассказал об угрозах убийством в свой адрес

Исполнительный директор "Открытой России" рассказал об активизации в интернете не знакомых ему юзеров, которые возмутились его последними постами в соцсетях и теперь пишут ему агрессивные личные сообщения, в том числе содержащие угрозы убийством. Так они отреагировали на ролик под названием "Хабиб - позор России". В нем Пивоваров раскритиковал антиевропейскую" позицию российского борца UFC Хабиба Нурмагомедова, который обращается к французскому президенту как к "твари", поощряющей в своей стране карикатуры на исламские святыни, и "топчет" его портрет в Instagram. Такое поведение, по мнению Пивоварова, способно спровоцировать новую волну насилия.

Петербургский политик сакцентировал свое внимание на том, что аккаунты его виртуальных собеседников выглядят вполне благопристойно и что за ними трудно распознать потенциальных убийц.

"Пропаганда, идущая из всех утюгов, превращает обычных людей в агрессоров. <...> Я категорически против того, чтобы люди превращались в зверей, об этом и было мое видео", - произнес политик в новом ролике.

Пивоваров подчеркнул, что, не отказываясь ни от одного сказанного ранее слова, лишь призывает к миру и что попытки представить его противником ислама в корне неверны.

Отметим, что в октябре парижского учителя, показывавшего ученикам в просветительских целях карикатуры на пророка Мухаммеда, нашли с отрезанной головой. В знак солидарности и в защиту свободы слова французские издания тоже стали воспроизводить эти карикатуры. В исламском мире это вызвало агрессивный отклик, нападения во Франции продолжились. Среди известных россиян в адрес французского президента Эмманюэля Макрона, помимо спортсмена Нурмагомедова, крайне резко высказался глава Чечни Рамзан Кадыров.