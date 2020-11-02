Милов добивается через КС запрета на присуждение "суток" отцам детей до 14 лет

Оппозиционный политик Владимир Милов обратился в Конституционный суд с требованием исключить из российской юридической практики меру наказания в виде административного ареста для всех родителей, кто воспитывает детей до 14 лет. Он также добивается признания статьи КоАП, предусматривающей подобную санкцию, противоречащей Конституции, поскольку видит в ней явную дискриминационную составляющую, сообщает Telegram-канал "Апология протеста". Дело в том, что российское правосудие допускает помещение в спецприемник мужчин, воспитывающих детей, тогда как это невозможно в отношении женщин.

Такое испытание Милову лично досталось летом 2019 года, когда его задержали в студии YouTube-канала "Навальный LIVE" только за то, что он комментировал трансляцию с несанкционированного митинга, в котором не принимал участия. Тогда его наказали максимально строго - арестом на 30 суток, несмотря на то, что он воспитывал двухлетнего сына. По мнению Милова, его задержание противоречило целым трем положениям основного закона - о равенстве прав и свобод мужчин и женщин, равенстве и одинаковых правах родителей, а также о праве человека на уважение частной жизни.

Идентичную жалобу в ближайшее время намерен подать в КС журналист и политик Илья Азар, которого из-за протестных акций последних полутора лет полицейские и судьи тоже разлучали с маленькой дочерью.