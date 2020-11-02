Ленобласть пролонгировала "коронавирусные" выплаты медикам

Власти Ленинградской области продлили предоставление дополнительных региональных выплат медикам, работающим с гражданами, больными коронавирусной инфекцией, оповестил региональный глава Александр Дрозденко.

По состоянию на 2 ноября в специализированных стационарах в Ленобласти пребывают 996 пациентов с COVID-19. На прошлой неделе выписались 335 человек.

Напомним также, о том, что Петербургу и 47 региону выделили из федерального бюджета средства на бесплатные лекарства для COVID-больных, стало известно сегодня - соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.