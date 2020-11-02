Глава Псковской области выступил против дистанционного обучения в школах

Начиная с сегодняшнего дня большинство псковских школьников возвращаются к учёбе после недели каникул. Родителей беспокоит вопрос о возможном переводе учащихся на дистанционку из-за нестабильной ситуации с COVID-19. Накануне своё мнение по данному поводу высказал региональный глава Михаил Ведерников.

"Завтра дети выходят с каникул. Дистанционка не зарекомендовала себя ни у школьников, ни у учителей, ни у родителей. Будем делать всё необходимое для обеспечения безопасности в школах", - отчитался управленец на своей странице в Instagram.

Ведерников уверен: даже несмотря на большое количество заболевающих, "образовательные учреждения не являются местами массового заражения". "Поэтому массово закрывать их сейчас бессмысленно. Основные риски по-прежнему несут общественный транспорт, медучреждения и общественные места", - заключил глава Псковской области.

Добавим, по состоянию на 2 ноября в регионе зафиксировано более 7,9 тысяч заражений коронавирусом (суточный прирост - 119 случаев), излечились 4,6 тысяч заболевших, 70 скончались.