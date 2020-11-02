Эсеры хотят расширить полномочия антимонопольщиков

Регулярно возникающие новости о картелях, выявляемых антимонопольщиками, навели лидера справедливороссов в Государственной думе Сергея Миронова на мысль о необходимость наделить ФАС расширенными полномочиями. Бороться с нарушителями конкуренции, которые наносят ущерб национальному бюджету в тяжелый период пандемии, по его мнению, следует строже и тщательнее: по последним статистическим данным, от картелей российский ВВП теряет 2,3 трлн рублей в год.

"В условиях экономического кризиса такая ситуация недопустима. <...> Практически картели отнимают у россиян всё, что пытается им дать государство. Для нормального развития, России необходим эффективный инструмент борьбы с ними, в том числе надо расширить полномочия ФАС", - цитирует политика персональная пресс-служба.

Миронов, анализируя цифры, пришел к неутешительному выводу о том, что фактически ущерб от картелей прямо или косвенно обессмысливает и обнуляет декларируемую борьбу с бедностью.

"Стоило государству выплатить семьям с детьми по 10 тыс. рублей на ребёнка, как набор школьных принадлежностей подорожал на 50% при инфляции в 4%", - привел он один из таких примеров.

Каких именно прав на сегодняшний день не хватает антимонопольщикам, Миронов не уточнил.