Синоптики прогнозируют сравнительно теплый ноябрь в Петербурге

Первая половина ноября в Петербурге, скорее всего, продолжит теплый "тренд", заданный октябрем, сообщает ТАСС со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова. Благодаря тому, что в эти две недели температура должна будет держаться на уровне 8-10 градусов тепла, и весь месяц в целом выйдет достаточно теплым - на 1-2 градуса теплее нормы.

"По долгосрочному прогнозу мы ждем, что вторая половина месяца будет более холодная уже, с температурой плюс 1 - минус 4 градуса в дневные часы", - добавил специалист.

До середины ноября количество осадков ожидается в пределах нормы: дожди будут несильные и непродолжительные. А вот "экватор" месяца уже ознаменуется первым снегом. Колесов также подчеркнул, что первая половина минувшего октября выдалась самой теплой за всю историю профессиональных метеонаблюдений в Петербурге.