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14:27

"Единая Россия" ищет медийно известных кандидатов в депутаты Госдумы

фото ЗакС политика "Единая Россия" ищет медийно известных кандидатов в депутаты Госдумы

Петербургское отделение партии "Единая Россия" 2 ноября объявило о своем участии в кадровом проекте "Федеральный ПолитСтартап". С его помощью планируется отобрать перспективных политиков для внутрипартийных праймериз с дальнейшей возможностью выдвижения в Госдуму.

Требования к кандидатам: возраст старше 21 года, опыт общественной и политической деятельности, а также работы с избирателями, медийная известности. Претендент должен состоять в "Единой России" или быть ее сторонником и никогда ранее не принимать участия в выборах.

Секретарь генерального совета ЕдРа Андрей Турчак назвал обновление партии - естественным процессом. Он отметил, что, по результатам выборов 2020 года в представительные и законодательные органы регионов, в половине случаев победу одержали новые лица. 

"Задачу мы себе ставим по списочной части 40+ [процентов]. И сейчас, тестируя нынешний состав наших одномандатников, мы понимаем, что при обновлении в среднем фракции, цифра, на которую мы скорее всего выйдем — 50%. У нас устойчиво есть 50% электорально сильных кандидатов", - цитирует слова Турчака пресс-служба партии.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники в руководстве "Единой России" сообщила, что в партии завершился первый этап консультаций с потенциальными кандидатами, которые могут пойти на выборы 2021 года по одномандатным округам. В первый список потенциальных одномандатников вошел 71 действующий депутат, в том числе петербуржец Виталий Милонов, утверждает издание. 

Напомним, в нижняя палату парламента входит 450 депутатов. Половина из них избирается по партийным спискам, а половина - по одномандатным округам, на которые поделена вся Россия. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября 2021 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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