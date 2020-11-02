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14:57

Ганапольский: Кадыров снова ставит президента в неловкое положение

фото ЗакС политика Ганапольский: Кадыров снова ставит президента в неловкое положение

Политический обозреватель Матвей Ганапольский отметил безотказно, на его взгляд, действующую хитрость, которую взял за правило глава Чечни Рамзан Кадыров, высказываясь по болезненным вопросам, которые иногда имеют международный резонанс. Последним таким примером стала публичная полемика вокруг карикатур на пророка Мухаммеда и последовавшие этим убийства в Европе, совершенные исламистами. На "волне" этой темы Кадыров, в частности, осадил депутата ГД Владимира Жириновского, потребовав извинений. Все чаще, замечает публицист, комментируя что-либо "не по чину", Кадыров словно оправдывает свои резкие высказывания оговоркой "я - пехотинец Путина". Таким образом, представляется Ганапольскому, чеченский лидер делает себя окончательно неуязвимым, а президента, наоборот, ставит в сомнительное положение. Радиоведущий признается, что "на месте Путина обиделся бы".

"Вот такой откровенный наглый: "пацан, а что ты со мной сделаешь? Ты со мной ничего не сделаешь. Потому что видишь, я всем объявляю, что я твой". Это сложная ситуация для Путина. Между прочим, я впервые вижу столь откровенное юзание президента", - поразмышлял он в авторской программе.

В результате, резюмирует Ганапольский, россияне становятся свидетелями любопытного парадокса: Кадыров, не будучи главным в государстве, в некотором роде самостоятельно распределил важные роли в нем. 

"Ну вот, Владимир Владимирович, я вас с этим поздравляю. <...> Он ваш "пехотинец", но молчать должны вы. Вот в чем разница", - заключил публицист.

Напомним, что из-за позиции французского президента Эмманюэля Макрона, поддержавшего право людей на высмеивание святынь, Кадыров посвятил ему текст, обращаясь на "ты" и в предупредительном тоне указывая на ошибки. Вскоре президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков заметил, что во внешнеполитических вопросах тон должен задавать все же глава президента и что госслужащим надлежит держаться его линии.

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