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16:31

Автозак, перевозивший Шестуна, попал в аварию: экс-управленцу не вызвали скорую, несмотря на травмы

фото ЗакС политика Автозак, перевозивший Шестуна, попал в аварию: экс-управленцу не вызвали скорую, несмотря на травмы

После судебного заседания 30 октября автозак, перевозивший бывшего главу подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна из суда в СИЗО "Матросская тишина", попал в аварию на Варшавском шоссе: несмотря на то, что экс-чиновник получил серьёзные травмы, ему было отказано в вызове скорой помощи, поделилась с "МБХ медиа" его жена Юлия Шестун.

"Машину отбросило на [трамвайные] рельсы. Удар был такой силы, что у нашего автозака отлетело переднее колесо и в борту была большая пробоина. Я сильно ударился головой о решетку и повредил немного правый тазобедренный сустав. Ночью меня рвало, а врача-невропатолога в больнице в выходные нет, чтобы определить сотрясение мозга. Я не могу повернуть или отклонить голову - сразу больно. Видимо, защемило нерв или смещены шейные позвонки, мне нужно МРТ", - поведал о произошедшем Шестун в ходе очередного заседания.

После ДТП, продолжил бывший управленец, он провел в полицейской машине около двух часов, однако скорую ему так и не вызвали.

"Приехало очень много разной полиции и пересадили меня в другой автозак по коридору из полицейских. Многие с автоматами. Думаю, боялись, что аварию устроили мои сподвижники, чтобы отбить у конвоя", - заключил Шестун.

Напомним, с середины 2018 года Шестун проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками: следствие считает, что он незаконно передал в собственность юрлицу участок по льготной цене. Сам Шестун настаивает на том, что дело полностью сфабриковано.

Недавно он начал очередную протестную голодовку.

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