Потерявших работу из-за пандемии петербуржцев обучат по одной из 48 специальностей

Петербургское правительство объявило о готовности реализовать одно из президентских поручений, призванных помочь людям, которые лишились работы из-за тяжелых экономических последствий пандемии коронавируса. Дополнительное профессиональное образование по одной из 48 специальностей смогут получить свыше трех тысяч горожан, сообщает пресс-служба Смольного.

"Были приняты очень серьезные меры поддержки. Но предприятия до сих пор испытывают трудности. Некоторые сокращают персонал. Мы не можем оставить этих людей в сложной ситуации", - прокомментировал принятую меру губернатор Александр Беглов.

Организовать процесс обучения поручили комитету по образованию вместе с Центром опережающей профессиональной подготовки. Примечательно, что претендовать на эту поддержку могут также выпускники вузов, испытывающие сложности с нахождением работы по профилю. Переподготовка финансируется из федеральной казны. Всего, по последним данным, в Петербурге официально числится 107 тысяч безработных.

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