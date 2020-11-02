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17:59

Минпромторг хочет на время отказаться от закупки масок за пределами ЕАЭС

фото ЗакС политика Минпромторг хочет на время отказаться от закупки масок за пределами ЕАЭС

Министерство промышленности и торговли подготовило опубликованный на официальном портале правовой информации проект постановления, который предусматривает отказ от закупки импортных медицинских закупок до конца 2021 года. Речь идет обо всей заграничной территории, за исключением зоны Евразийского экономического союза. Главная причина, стоящая за инициативой - отсутствие должного уровня спроса на эту продукцию, которой за время пандемии отечественные предприятия успели произвести в избытке.

"Общая максимальная среднесуточная потребность в медицинских масках населения России и организаций составляет 10,8 миллиона штук, которую полностью покрывают возможности российских производителей", - гласит, в частности, текст документа.

Некоторые из 85 производителей полностью приостановили выпуск масок в связи с полной обеспеченностью ими россиян, причем на складах хранится свыше свыше 140 млн единиц этой продукции. В пояснительной записке к проекту постановления также сказано, что за первое полугодие 2020 года 10% масок на отечественном рынке было закуплено за пределами ЕАЭС.

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