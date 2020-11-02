Роспотребнадзор: 90% завозных случаев COVID-19 попали в РФ из Турции

Порядка 90% россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией на отдыхе за рубежом, приехали на родину из Турции, повестила начальница Роспотребнадзора Анна Попова, делится ТАСС.

В ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 чиновница сообщила, что начиная с 1 августа Турцию посетили около 1,5 млн человек, из которых у 9 тысяч подтвердился положительный анализ на коронавирус.

В связи с этим, уведомляет "Интерфакс", Москва и Анкара могут сократить пассажиропоток между странами.

Ранее появилась информация о том, что за последние три месяца на территории черноморского государства от COVID-19 умерли 11 россиян, всего заразились 326 граждан.