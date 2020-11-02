Шишлов ждет объяснений "неестестенной" осенней статистике по коронавирусу

Двукратное суточное преимущество новых заболевших над выздоровевшими от COVID-19, длившееся больше месяца в сентябре-октябре, стало предметом интереса для петербургского омбудсмена Александра Шишлова. Он направил официальное обращение к вице-губернатору Василию Пикалеву, желая узнать причину столь длительного статистического совпадения, выглядящего в его глазах аномалией.

"Приведенный факт вынуждает усомниться в достоверности официальной информации, предоставляемой в указанный период", - говорится на официальном сайте Шишлова.

По мнению правозащитника, если имело место тиражирование фальсифицированной статистики, то это не способствует повышению законопослушности граждан в опасный период пандемии и снижает уровень их доверия к органам исполнительной власти.

Численные показатели заболевших и выздоровевших имели одно и то же соотношение каждый день с 14 сентября по 24 октября. Интересно, что когда на закономерность обратили внимание СМИ, она прекратилась.

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