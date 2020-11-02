Беглов подписал третий пакет мер "антивирусной" поддержки бизнеса и граждан

Петербургский глава Александр Беглов подписал очередной, третий по счету, пакет мер "антивирусной" поддержки граждан и отраслей городской экономики, извещает пресс-служба Смольного.

Для начала губернатор напомнил, что из-за пандемии COVID-19 множество горожан потеряли работу - сейчас на учете у службы занятости населения стоят 106 тысяч человек, ещё 114 тысяч обратились с целью получения статуса безработных.

"Мы ведем постоянный мониторинг экономики и рынка труда. Два пакета мер поддержки общей стоимостью 18 миллиардов рублей уже действуют. Разработан третий пакет. Мы продлеваем действие введенных налоговых и имущественных льгот, расширяем категории организаций, которые могут их получить", - отчитался Беглов.

Третий пакет мер разработан комитетом по экономической политике и стратегическому планированию и включает в себя 29 различных мероприятий. Среди прочего, власти намерены компенсировать работодателям часть расходов на оплату труда сотрудникам, если они организуют и вовлекают их в общественные работы.

Кроме того, вводится мораторий на изменение кадастровой оценки в 2021 году.

"В рамках третьего пакета после подписания соответствующих документов будут введены налоговые льготы для участников региональных инвестиционных проектов, продлены льготы по налогу на имущество для учреждений социально-культурной сферы, расширен список видов деятельности для применения патентной системы налогообложения", - рассказали в Смольном.

Вплоть до 1 января 2024 года индивидуальным предпринимателям, только зарегистрировавшим свой бизнес, будут предоставлены налоговые каникулы.

В случае, если по-прежнему будет установлено ограничение на осуществление международного сообщения, налоговая ставка на имущество для санаториев и гостиниц будет понижена в 2 раза.

Также в грядущем году сохранится на уровне 2020 года арендная ставка для всех арендаторов городского имущества и упрощена процедура предоставления отсрочки. Арендная плата по-прежнему не взимается с социально ориентированных НКО.

"Предусмотрена финансовая и кредитная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, возмещение расходов, связанных с внешнеэкономической деятельностью", - добавили в городской администрации.

Наконец, подытожили в Смольном, власти намерены стимулировать рост числа госзакупок товаров, работ и услуг у малого и среднего бизнеса, в том числе - в электронном виде.

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