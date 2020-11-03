Глава республики Алтай заразился коронавирусом

У главы республики Алтай Олег Хорохордин подтвержден коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на представителей правительства региона.

По словам собеседника агентства, состояние здоровья Хорохордина удовлетворительное, он лечится дома. В последний раз он участвовал в публичном мероприятии в пятницу, 30 октября. Правительство Алтая работает в штатном режиме, сам Хорохордин – дистанционно.

С коронавирусом столкнулись многие главы регионов России. На самоизоляцию ушел губернатор Петербурга Александр Беглов из-за возможного контакта с заболевшим. Заболели Орловской, Костромской, Самарской, Иркутской, Омской, Саратовской областей, главы республик Адыгеи и Хакасии, а также Алтайского края.

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