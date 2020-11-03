Совфед одобрил законопроект о новом порядке формирования правительства

Совет Федерации на заседании одобрил законопроект о новом порядке формирования кабинета министров, передает ТАСС.

Этот законопроект внес президент Владимир Путин в сентябре на фоне изменения Конституции. Документ предусматривает изменение порядка назначения членов правительства и усиливает роль парламента в утверждении кандидатур.

После вступления законопроекта в силу Госдума будет утвердить кандидатуру на пост премьера, а не просто давать согласие, как сейчас. Исключение составит силовой блок правительства и министерство иностранных дел: их глав президент будет назначать после консультаций с Совфедом.

Согласно документу, президент должен будет внести кандидатуру премьера на рассмотрение Госдумы не позднее чем через две недели после вступления в должность. Также президент получит право освободить любого из членов кабмина, в том числе премьера, без предварительного роспуска правительства.

Госдума одобрила этот законопроект в третьем чтении 27 октября.