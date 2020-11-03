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10:58

В России выявлено еще 18,6 тысяч случаев коронавируса, 944 — в Петербурге

фото ЗакС политика В России выявлено еще 18,6 тысяч случаев коронавируса, 944 — в Петербурге

В России за последние сутки зафиксировано 18 648 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общее число заболевших возросло до 1 673 686 человек, из них 1 251 364 уже выздоровели. Число летальных исходов увеличилось до 28 828 человек, из них 355 внесены в статистику за минувший день.

В Петербурге выявлено 944 новых случаев заражения, всего за время эпидемии заболели 64 139 человек. Признаны умершими от коронавируса еще 59 человек, всего, по официальным данным, от коронавируса в Петербурге умерли 3 932 человека. В Ленобласти заразился еще 141 человек, всего известно о 11 868 случаев заболевания за все время.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 21 710 человек (+387), в Мурманской –до 20 482 (+216), в Коми – до 14 084 (+229). В Псковской области всего заболели 8 115 человек (+120), в Новгородской – 7 631 (+90), в Вологодской – 7 329 (+105). В Калининградской области в статистику внесены 7 177 заболевших (+120), в Карелии – 6 795 (+91), в НАО – 484 (+6).

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