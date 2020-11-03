Петербургские предприниматели стали активнее получать QR-коды

Бизнес начал активнее получать QR-коды, чтобы продолжать работать в рамках установленных в Петербурге "антивирусных" ограничений, извещает пресс-служба Смольного.

В ситуационном центре отчитались, что по состоянию на 1 ноября в системе зарегистрировались свыше 77 тысяч организаций, что на 85% больше, чем это было 19 октября.

Отсутствие QR-кода – одно из наиболее частых нарушений бизнеса, которые систематически выявляют чиновники в ходе рейдов.

Всего на 1 ноября Смольный изучил соблюдение требований эпидемической безопасности у почти 24 тысяч городских предприятий.

Нарушители получат на руки административные протоколы. Провинившимся грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а если в результате их нарушений был причинён вред здоровью граждан – до 1 млн рублей.