Совфед одобрил "конституционные" законопроекты Путина

Совет Федерации одобрил ряд законопроектов, внесенных на рассмотрение президентом Владимиром Путиным после изменения Конституции, передает "Интерфакс".

Кроме законопроекта о новом порядке формирования кабинета министров, это законопроекты о Конституционном суде, прокуратуре и требованиях к уполномоченному по правам человека.

В законопроекте о Конституционном суде прописан состав Конституционного суда, его функции и право на рассмотрение вопросов об исполнении решений международных органов и судов. Также документ предусматривает запрет судьям КС публиковать особое мнение и публично ссылаться на "мнение в какой-либо форме".

Законопроект об омбудсмене закрепляет дополнительне требования для претендентов на эту должность. Омбудсмен должен постоянно проживать в России, ему запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за пределами территории страны.

Законопроект о прокуратуре предусматривает запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для прокуроров, определяет порядок назначения генпрокурора, его заместителей, руководителей прокуратур регионов. Назначать их и увольнять будет президент после консультаций с Советом Федерации.