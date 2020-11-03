"Путин, помоги!": Голодающие дольщики воззвали к президенту со стен недостроя

Петербургские дольщики вывесили на недострое ЖК "На Заречной" на Парнасе баннер с обращением к российскому главе "Путин, помоги!", призывая таким образом помочь им с решением наболевшей проблемы, поделилась с "Росбалтом" ожидающая свою квартиру Александрина Трухова.

"Мы хотим достучаться до президента, чтоб он прекратил эту вакханалию с дольщиками хотя бы в Санкт-Петербурге", - пояснила женщина.

На протяжении последних восьми дней дольщики выходят с пикетами к городскому комитету по строительству и Смольному, а в субботу они решились на отчаянный шаг – бессрочную голодовку. Многие семьи, лишенные собственного жилья, воспитывают маленьких детей.

"Мы устали от бесконечных обещаний правительства города. Проект достройки домов находится на согласовании уже больше года. Между тем мы платим и за ипотеку, и за съемные квартиры. Требуем в кратчайшие сроки возобновить строительство наших домов! Мы призываем власти в лице губернатора дать распоряжение на вывод строителей", - манифестирует Трухова.

Напомним, ещё в сентябре замглавы комитета по строительству Евгений Барановский пообещал, что достраивать проблемные ЖК "Три апельсина" и "На Заречной" начнут в ближайшее время, однако заявлениям чиновников дольщики не верят.

Фото: Александрина Трухова