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13:41

ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу от протестующих хабаровчан: в суд обратился водитель "Фургаломобиля"

фото ЗакС политика ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу от протестующих хабаровчан: в суд обратился водитель "Фургаломобиля"

Заявление водителя "Фургаломобиля" Ростислава Смоленского зарегистрировано в ЕСПЧ - жалоба стала первым принятым от хабаровских протестующих документом, поделился с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Смоленский пожаловался на незаконный арест. В заявлении указывается, что российские правоохранители нарушили его право на справедливое судебное разбирательство, так как все доводы защиты были проигнорированы судами; также нарушено право на состязательный процесс с участием стороны обвинения и право на свободу выражения мнения и, наконец, свободу мирных собраний.

8 суток административного ареста Смоленский получил в июле: активиста обвинили в создании помех движению транспорта на митинге (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). 

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