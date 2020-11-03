Омского военнослужащего оштрафовали за оправдание теракта в Новой Зеландии

Первый Восточный окружной военный суд приговорил военнослужащего из Омска Владимира Перменева к штрафу в 400 тысяч рублей по статье об оправдании терроризма, передает "Интерфакс".

Дело касалось высказываний Перменева о теракте в Новой Зеландии. В 2019 году в городе Крайстчерч злоумышленники напали на две мечети, убив 51 человека и ранив еще 50. По этому делу 28-летнего австралийца Брентона Таррана приговорили к пожизненному сроку в тюрьме.

Перменев, согласно материалам дела, одобрительно отозвался об этом терракте, посчитав действия преступников правильными. По версии следствия, он выразил мнение, что им нужно подражать и поддерживать их. Дело расследовалось по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете).

Это далеко не первый случай приговора по этой статье из-за комментариев о теракте в Новой Зеландии. В сентябре жителя Калининграда приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей за подобный комментарий, в октябре такой же штраф обязали выплатить жителя Петропавловска-Камчатского. В мае уроженца Омска Дмитрия Павельчука отправили в колонию на два года. На 600 тысяч рублей был оштрафован еще один житель Петропавловска-Камчатского.