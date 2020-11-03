Мишустин упростил порядок маркировки лекарств в России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов, документ опубликован на сайте кабмина.

Аптеки и медучреждения теперь смогут продавать лекарства сразу после уведомления системы о поступивших препаратах. Им не придется ждать для этого подтверждения регистрации сведений о приемке.

До 1 июля 2021 года будет упрощен механизм обратной приемки экспортных лекарств. Аптекам не придется ждать подтверждения от поставщиков, чтобы самостоятельно проводить действия с препаратами. Сведения будут автоматически подтверждаться самой системой.

Ранее стало известно, что Минпромторг временно разрешил продавать в России лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки препаратов. Решение было принято на фоне эпидемии коронавируса.