Депутат Тихонова завела свой Telegram-канал

Член фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Надежда Тихонова начала вести личный Telegram-канал.

Первый пост был сделан 3 ноября. В нем парламентарий рассказала, что внесла законопроект о переводе в зону зеленых насаждений общего пользования территорию у гостиницы "Охтинская", на которой Смольный планирует строительство жилья для судей Верховного суда.

Свои Telegram-каналы в городском парламенте также есть у лидера фракции "Яблоко" Бориса Вишневского, беспартийного Максима Резника, коммунистки Ирины Ивановой и единоросса, председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока. Его однопартиец Алексей Цивилев вел канал несколько месяцев, но в конце августа решил от него отказаться.

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