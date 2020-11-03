Жителям Адмиралтейского района вернули свет в дома

Петербургским энергетикам удалось устранить возникшие на сетях неполадки и вернуть жителям ряда домов Адмиралтейского района пропавшее ещё днём электричество, информирует "Фонтанка", ссылаясь на сообщение "Ленэнерго".

Работники компании починили технологическое нарушение на кабельной линии в 6 кВ, поэтому уже к 15:00 в подавляющее большинство квартир вернулся свет. Уточняется лишь, что некоторые проблемы с электричеством по-прежнему испытывают обитатели дома № 12 по улице Декабристов.

Энергетический коллапс случился в Адмиралтейском районе сегодня около 13:00: без света остались около десяти жилых домов.