Хабаровчане впервые за 116 дней не вышли поддержать арестованного Фургала

Поддерживающие пребывающего под арестом бывшего краевого главу Сергея Фургала жители Хабаровска "сдались": впервые за 116 дней протестов никто не вышел к зданию регионального правительства на акцию в его поддержку, уведомил "МБХ медиа" местный журналист Андрей Пастухов.

"Вчера было самое малочисленное шествие, на котором ДПС задержали несколько человек. Думаю, это и стало „последней каплей" Хабаровского протеста", - предположил он.

Накануне в ходе мини-марша активистам действительно преградили дорогу машины полицейских и часть тех, кто участвовал в мероприятии, задержали, разогнав остальных.

Сергея Фургала подозревают в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в Хабаровском крае в 2004-2005 годах.

С момента ареста бывшего управленца - 10 июля - хабаровчане ежедневно выходили на акции в его поддержку. Аналогичные мероприятия проходили также по всей стране.