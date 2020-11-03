Умер почетный президент Союза архитекторов Петербурга Владимир Попов

Народный архитектор России, почетный президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Попов скончался на 92-м году жизни, сообщили в Смольном.

Свои соболезнования родным и близким Попова выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что Попов "посвятил себя развитию архитектурного облика" Ленинграда, а созданные при его участии объекты стали городскими достопримечательностями. В их числе – ансамбли площади Победы, площади Конституции, станции метро "Обухово", "Садовая", Смольная набережная, памятники Александру Невскому в Усть-Ижоре и на площади перед Александро-Невской лаврой, а также Триумфальная арка Победы в Красном Селе.

Попов был заместителем главного архитектора Ленинграда, затем долгое время был президентом петербургского союза архитекторов, а в последние восемь лет – его почетным президентом.

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