Замглавы Владимирского округа призвал муниципалов просить Беглова и Макарова свернуть муниципальную реформу

Заместитель главы МО "Владимирский округ" Виталий Боварь выложил в своем Telegram-канале текст письма, в котором он выступает против предложенных Смольным новых принципов формирования доходов муниципалитетов.

Письмо адресовано на имя губернатора Александра Беглова, спикера Заксобрания Вячеслава Макарова и вице-губернатора Александра Бельского. Боварь призвал и других депутатов местных советов последовать его примеру и отправить городским руководителям подобные обращения.

Депутат предложил сохранить принцип формирования доходной части бюджетов органов местного самоуправления в прежнем виде на 2021 год, в январе инициировать процесс широкого обсуждения реформы с участием муниципалов и, наконец, разработать к сентября комплекс предложений как по формированию доходной части муниципальных бюджетов и по ревизии полномочий органов местного самоуправления.

Боварь отметил, что согласно предлагаемому проекту реформы объем собственных доходов Владимирского округа может уменьшится в 8 раз, а местный бюджет из профицитного превратится в дотационный.

Ранее местный совет Владимирского округа утвердил другой текст обращения на имя Беглова и Макарова по поводу муниципальной реформы. Боварь счел его слишком мягким.

Напомним, в начале октября комитет финансов разослал в муниципальные советы письмо, в котором предупредил о новых принципах формирования местных бюджетов. Предполагается, что доходы муниципалитетов будут формироваться от доли процента (для каждого МО своей) от собираемого на территориях налога на доходы физических лиц, а также дотаций из Смольного, от части которых можно отказаться в пользу дополнительного процента дохода от НДФЛ. Ранее местные бюджеты пополнялись также за счет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога в связи с патентной системой налогообложения и единого налога на вмененный доход, а также административных штрафов. При этом количество дотационных муниципалитетов было сравнительно небольшим.

Ожидается, что больше всего от новой реформы могут пострадать МО центральных районов Петербурга, в местные советы которых в сентябре 2019 года попало много оппозиционеров и независимых депутатов. Их представители расценили планы Смольного как намерение встроить органы местного самоуправления во властную вертикаль. В конце октября оппозиционные муниципалы начали кампанию против реформы местного бюджетирования.

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