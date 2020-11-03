"Условие, обязательное к исполнению!": Глава НАО запретил вахтовикам посещать Нарьян-Мар

В связи с ростом числа заражённых коронавирусом граждан глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный закрыл въезд в столицу региона - Нарьян-Мар - для всех вахтовиков, прибывающих в НАО для работы на месторождениях. Кроме того, все приезжающие должны пройти двухнедельную обсервацию.

"В город выходить запрещено! Прибывают на самолёте, пересаживаются в вертолёт и сразу улетают на месторождение. Это условие, обязательное к исполнению!" - наказал Бездудный.

Также губернатор НАО дал поручение ужесточить контроль за перемещением вахтовиков во время перевахтовки. На всех месторождениях должны быть развернуты места для COVID-заражённых, добавил управленец.

На сегодняшний день в НАО насчитывается 491 случай заболевания коронавирусной инфекцией. В стационаре окружной больницы лечатся 29 пациентов. Всего в медучреждении для COVID-больных развёрнуто 39 коек, в том числе 9 - с аппаратами ИВЛ.