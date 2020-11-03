Беглов отчитался перед Путиным о "некритической" ситуации с COVID-19: днём ранее он говорил об обратном

В ходе встречи с российским главой Владимиром Путиным петербургский губернатор Александр Беглов поведал о том, как во вверенном ему городе развивается эпидемиологическая обстановка. Среди прочего, он сообщил о занятости коечного фонда, развёрнутого в Северной столице для COVID-больных.

На сегодняшний день, начал городской начальник, заняты порядка 80% мест для заражённых коронавирусом граждан.

"В день [3 ноября] мы, к сожалению, перешли рубеж в 900 человек. Это для Петербурга не критическая, но сложная ситуация. На сегодняшний день [с пациентами с коронавирусом] работает 21 стационар, в них разместили 7 913 коек, которые работают по ковидным больным. Сегодня занято практически 80%, резерв еще есть. Наша мощность на сегодняшний день - 12 тысяч коек", - отчитался градоначальник, которого цитирует ТАСС.

Следует отметить, что Беглов противоречит своим же словам: днём ранее - когда было зафиксировано 923 случая заражения - он заявил, что "это критически много", поэтому горожанам следует внимательнее соблюдать требования эпидбезопасности. Сегодня же Петербург преодолел очередной суточный "рубеж": оперштаб известил о 944 заболевших.

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