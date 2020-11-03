Петербург получил для испытаний новые экоавтобусы

Транспортный резерв Петербурга пополнился новыми автобусами - МАЗ-203945, которые работают сжиженном природном газе, сообщили в Смольном.

Данный вид городского транспорта поможет специалистам оценить запас хода, особенности процесса заправки и другие показатели применения данного топлива.

"Если испытания пройдут успешно, то возможно в дальнейшем парк будет оборудован такими автобусами", - пояснил вице-губернатор Максим Соколов.

Кроме того, на "вооружение" города поступили 27 новых автобусов МАЗ-203, каждый из которых может вместить до 100 пассажиров, имеет низкий пол, приспособлен для инвалидов, а также оборудован зарядными устройствами для телефонов.

Отмечается, что данными ТС пополнится автопарк компаний, курсирующих по маршрутам №187 "Пушкин, вокзал - станция метро "Московская" и №196 "Колпино, Заводской проспект - Звездная улица".

Также в грядущем декабре начнутся испытания новейшего электробуса МАЗ-303Е10, оснащенного ночной зарядкой.

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