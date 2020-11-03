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3 ноября, 20:54

Калининградским вузам рекомендовали перейти на удалёнку до 4 декабря

фото ЗакС политика Калининградским вузам рекомендовали перейти на удалёнку до 4 декабря

Начиная с сегодняшнего дня, 3 ноября, в Калининградской области устанавливаются очередные "антивирусные" ограничения, которые, в первую очередь, касаются офисных работников, граждан старше 65 лет и студентов, проинформировали в пресс-службе региона.

Всем локальным вузам, а также их филиалам, рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения вплоть до 4 декабря. "Некоторые из них уже начали работу в таком режиме", - уточнили местные власти.

Пожилым калининградцам старше 65 лет следует самоизолироваться до 16 ноября. Также всем работодателям следует перевести большую часть сотрудников на удалёнку.

Добавим, согласно данным регионального оперативного штаба, по состоянию на 3 ноября в Калининградской области побит очередной рекорд по суточному приросту COVID-заражённых: зафиксировано 120 новых случаев. Всего с начала пандемии заболели свыше 7 тысяч человек, подтверждена 101 смерть.

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