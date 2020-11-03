Особое мнение не для всех

Совет Федерации 3 октября одобрил изменения закона о Конституционном суде. Одно из принятых изменений лишает судей КС возможности каким-либо образом обнародовать свое несогласие с решением своего суда. Можно подать особое мнение, но публиковать его не будут, следует из документа. Депутаты Государственной Думы заявили ЗАКС.Ру, что это сделано для укрепления решений Конституционного суда и для избежания ненужного общественного резонанса по некоторым вопросам.

Конституционный суд является коллегиальным органом - сейчас все решения принимают 19 человек. На это может уйти несколько дней - например, судьи три дня за закрытыми дверями решали, допустимы ли поправки в Конституцию, за которые голосовали летом 2020 года. Как известно, решили судьи КС положительно, и 1 июля в России приняли изменения в основной закон страны.

Принятые поправки затрагивают и деятельность самого Конституционного суда - закон о нем тоже пришлось подправить. Документ с необходимыми изменениями в Государственную Думу внес президент России Владимир Путин. Среди прочего в его законопроекте отмечалось, что судьи могут подавать особое мнение, а публиковать его должны на сайте КС - раньше его размещали в "Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации".

Изменить такую массовую публичность предложили председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Они выступили с поправками, согласно которым судья особое мнение подать может, но его только подошьют к делу, а публиковать нигде не будут. Самому же судье КС запрещается где-либо обнародовать документ или ссылаться на него. Нельзя будет судьям Конституционного суда публично критиковать решения КС или вопросы, которые суд рассматривает или может начать рассматривать.

Против этих поправок голосовала фракция ЛДПР в Госдуме, заявил на заседании парламента 27 октября депутат Алексей Диденко. Он сказал, что Конституционный суд ведет свою работу "в открытости и гласности". Сами же судьи КС не просто чиновники, а лица с безупречной репутацией и обладающие глубокими познаниями в области права - рассмотрения дел иногда превращались в научные дискуссии, отметил Диденко.

- Поэтому, если Конституционный суд в своей деятельности основывается на принципах гласности и открытости, не совсем понятно, почему мнение отдельно взятого судьи не может быть опубликовано, обнародовано, не может стать достоянием общественности, экспертного и научного сообщества, - заявил депутат.

Его однопартиец и депутат Госдумы Ярослав Нилов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что ЛДПР посчитала предложенные ограничения излишними. У судьи может быть свое особое мнение, и он может его декларировать, добавил Нилов.

С этим высказыванием не согласны депутаты "Единой России" в федеральном парламенте. В частности, представляющий Петербург парламентарий Сергей Боярский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что запрет судьям публично критиковать решения КС не противоречит принципу гласности. Изменения в закон о Конституционном суде наоборот укрепляют его позицию и решения, уверен Боярский.

- Решения Конституционного суда настолько фундаментальны, что не хотелось бы, чтобы они подвергались сомнению или какой-то дополнительной трактовке. Условно говоря, для этого и существует коллегиальность этого органа, чтобы решение, которое было принято, ложилось в основу будущих решений без вольных трактовок, без возможности усомниться в их правильности, - считает парламентарий.

Аналогичного мнения придерживается его коллега Михаил Романов. Он заявил ЗАКС.Ру, что решения Конституционного суда должны быть неоспоримы не только юридически, но и общественным мнением. Судьи же должны быть аполитичны и выносить справедливые решения вне зависимости от различной конъюнктуры, считает депутат. По его мнению, изменения в закон о КС никак не противоречат принципу гласности.

Романов напомнил, что поправки также дают Конституционному суду и новые полномочия. Например, КС теперь может приостановить действие любого принятого закона после соответствующего обращения президента, сказал депутат. Поэтому судьям лучше не давать комментарии, чтобы избежать общественного резонанса, считает Романов.

- Суд должен быть независимой и беспристрастной структурой. Когда любой судья озвучивает некую свою позицию, не позицию органа, это может пойти вразрез с общим мнением и создать определенный дисбаланс в обществе. Сейчас вот идут комментарии по ряду вопросов от бывших судей Конституционного суда, которые вообще полностью противоположны многим устоявшимся позициям, а граждане то будут думать, что это мнение имеет место быть… Граждане должны знать объективную позицию органа, - уверен Романов.

Депутат "Единой России" Виталий Милонов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что не видит большой проблемы в принятых изменениям. По его словам, ни один судья КС на эту тему не жаловался. Парламентарий считает, что обнародование особых мнений может привести к разночтению решений Конституционного суда:

- Решение принимается коллегиально, судьи свои аргументы приводят в ходе обсуждения в Конституционном суде. Итоговое решение суда по своему духу и по сути обязательно к выполнению. Особое мнение судьи будет давать основание к разночтениям, и таким образом исчезает сам принцип окончательности принятого решения Конституционным судом.

Подобного мнения придерживается член президиума Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов Алексей Горичев. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что опубликованное особое мнение судьи КС может быть неправильно интерпретировано гражданами без юридического образования.

- Вот это толкование, возможное вынесение в публичное пространство мнение одного или двух судей, которое будет противоречить какому-то акту, который уже вынесен и имеет силу закона, может повлечь двоякость [его восприятия] или нестабильность общества, - считает Горичев.

Это в свою очередь может привести к недоверию к Конституционному суду, заявил юрист. Он добавил, что КС при новых условиях может пересмотреть собственное решение и принять противоположное. Доктор юридических наук Елена Лукьянова же считает, что обнародование особых мнений судей КС необходимо, так как это элемент дискуссии. Именно в ней вырабатывается позиция юристов, отметила Лукьянова:

- Позиция юристов всегда вырабатывается в дискуссии. Математики оперируют формулами, а юристы — определениями, - приводит слова Лукьяновой Znak.com. - Любой закон написан словами, а слова бывают многозначны, поэтому так важно обсуждать решения, комментировать их, искать объяснение.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.