Беглов, Полтавченко и "Виктор Черномырдин": Главное о визите Путина в Петербург

Владимир Путин вечером 3 ноября побывал в Петербурге. Это одна из немногих поездок президента за последние месяцы. Начиная с марта значительную часть времени он проводит в своей резиденции в Ново-Огарево. В Петербурге глава государства выслушал благодарности и отчет губернатора Александра Беглова о борьбе с COVID-19 и принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе "Виктор Черномырдин".

фото: kremlin.ru

О готовящемся визите Владимира Путина правительственные издания сообщили накануне, 2 ноября. Однако слухи о том, что президент будет лично присутствовать на церемонии поднятия флага на ледоколе "Виктор Черномырдин" ходили еще раньше. Внезапный уход на самоизоляцию губернатора Александра Беглова их только подтверждал. Гостей Путина держат на двухнедельном карантине перед встречей с первым лицом, а Беглов как раз ушел на удаленку еще в конце октября. По официальной версии - из-за возможного контакта с зараженным с COVID-19. Казалось бы, ничто ему не мешало сдать экспресс-тесты и вернуться к очной работе, но удаленный формат губернатора явно затянулся.

Официально о самоизоляции Беглова было объявлено в субботу, 24 октября. Но еще за четыре дня до этого он вел заседание городского правительства по видеоконференцсвязи и с тех пор, судя по отчетам на сайте Смольного, на публике не появлялся. Даже посетивший город 22 октября премьер-министр Михаил Мишустин провел свое мероприятие без него - во всяком случае, ни на одно фото губернатор не попал. Встреча Беглова с президентом породила новый мем: мол, визит Путина помог преодолеть критическую ситуацию с COVID. Отчитываясь о положении дел с коронавирусом, глава города сказал:

"В день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек. Это для Петербурга ситуация не критическая, но сложная".

Всего за день до этого, обращаясь к горожанам в эфире "Радио России" губернатор говорил совсем другие слова. Он заявил слушателям, что число зараженных COVID-19 в Петербурге перешло критическую отметку, пригрозив новыми ограничениями.

Но если рапортовал об успехах Беглов все же сдержанно, то благодарил Путина активно: и за выделение средств из федеральной казны, и за дельные советы по увеличению резерва коечного фонда. За время разговора, судя по стенограмме на сайте Кремля, петербургский градоначальник пять раз сказал президенту "спасибо большое" и дважды "всё есть".

Помимо коронавируса, говорили о строительстве новых станций метрополитена. Беглов гордо отчитался о том, что решение одной из основных транспортных проблем города найдено:

"К сожалению, сегодня "Метрострой" находится в предбанкротном состоянии, он главный акционер. Город имеет всего-навсего 25 процентов, практически не управляет активами, потому что большинство сегодня находится у частных лиц. Но мы нашли решение, спасибо Вам большое. Мы договорились с Банком ВТБ, создаём акционерное общество, 65 процентов акций этого акционерного общества ВТБ передаёт бесплатно городу, и мы начинаем, практически не прерывая строительство, с нового листа".

Впрочем, за это он тоже буквально сразу же поблагодарил Путина:

"Спасибо большое и за Костина, и за Банк ВТБ, и за те решения".

Перед встречей с Бегловым Путин посетил пассажирский порт "Морской фасад", где принял участие в спуске на воду "Виктора Черномырдина", крупнейшего в мире ледокола с дизель-электрической установкой. Флаг над ним водрузили в годовщину смерти бывшего премьер-министра России, в честь которого судно получило название.

В своей речи Путин тоже вспомнил премьера Черномырдина, плавно перейдя от описаний его личных качеств к рассуждениям о мощи российского флота:

"Вообще, он был работоголик. Я лично наблюдал за этим, смотрел за тем, как он работает, и многому у него учился. Это был человек, бесконечно преданный Родине. И потому символично, что этот современный, хорошо оснащенный ледокол, носящий его имя, был построен отечественными корабелами и на российских верфях".

На борту "Виктора Черномырдина" президент пообщался и с бывшим губернатором Петербурга, а сейчас председателем совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" Георгием Полтавченко.

"Как ситуация, в компании?" - начал разговор Путин.

"Слава богу, Владимир Владимирович", - ответил Полтавченко, а после, как и его преемник, перешел к словам благодарности.

Пока глава государства выступал на судне, за его безопасностью следили десятки силовиков, которых пригнали на намывную территорию Васильевского острова. Жители местных новостроек делились в соцсетях фотографиями полицейских в своих дворах и переулках и рассуждали о том, что об их проблемах - на намыве не хватает дорог и объектов социальной инфраструктуры - никто в ходе президентского визита не вспомнит.

Были еще обманутые дольщики ЖК "На Заречной", которые незадолго до приезда национального лидера объявили голодовку, а в день визита вывесили на своем доме огромный баннер с лозунгом "Путин, помоги". Но и на них кроме журналистов и блогеров внимание никто не обратил.

Сергей Еремеев

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