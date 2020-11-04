Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и послушал новые колокола в Кремле

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве в честь Дня народного единства, передает ТАСС.

В церемонии также приняли участие молодые люди из военно-патриотического центра "Вымпел" и "Поискового движения России". Обычно участвуют и представители религиозных конфессий, но на этот раз Путин пообщается с ними позже, по видеосвязи.

Также Путин посетил Спасскую башню Кремля, где установили новые колокола. Президент одним из первых услышал гимн России, исполненный на них.

День народного единства в России отмечается с 2005 года. Этот праздник посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и окончанию Смутного времени.