Защитники ВНИИБ вышли на очередной народный сход

В День народного единства, 4 ноября, у здания ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности собрались противники его сноса, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

В народном сходе участвует не менее 100 человек, в том числе несколько муниципальных депутатов МО "Светлановское". Участники мероприятия заявили, что ожидают приезда лидера фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Алексея Ковалева.

Напомним, защитники здания требуют сохранить бизнес-центр в его нынешнем виде и присвоить ему статус памятника. Выдержанное в стиле сталинского неоклассицизма здание построено в середине 1950-х годов, хозяин объекта на его месте желает видеть на этом месте 11-этажное жилье.

В защиту бывшего института регулярно проходят пикеты. Выселенные из здания арендаторы, многие из которых остались на грани выживания, в октябре обратились с коллективным письмом к губернатору Александру Беглову и городскому парламенту с требованием сохранить бизнес-центр. Позже оппозиционные депутаты ЗакСа попросили губернатора повлиять на ситуацию с ВНИИБ и поспособствовать его включению в собственность города и в реестр культурных памятников.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.