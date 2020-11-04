Путин и Мишустин поздравили россиян с Днем народного единства

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили россиян с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

Поздравление Путина прозвучало в ходе общения президента с представителями религиозных объединений, передает РИА "Новости". Он заявил, что представители разных национальностей и вероисповеданий поднялись "против внутренних распрей и унижения своей страны" и "были едины в борьбе с иноземными захватчиками, с вероломством и предательством, - и потому победили, восстановили целостность державы и сильную власть, спасли, сберегли отечество".

Мишустин, в свою очередь, в поздравительной телеграмме заявил, что в 1612 году благодаря "сплочённости и гражданской солидарности" "многонациональный народ отстоял целостность и независимость Отечества". Он назвал основными ценностями российского общества любовь к родине, согласие и взаимопомощь.

День народного единства в России отмечается с 2005 года. Этот праздник посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и окончанию Смутного времени.

фото: пресс-служба Кремля