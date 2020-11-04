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17:31

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу на штраф за испорченные газоны на акции "Он нам не царь"

фото ЗакС политика ЕСПЧ зарегистрировал жалобу на штраф за испорченные газоны на акции "Он нам не царь"

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу координатора движения "Весна" Богдана Ливина и экс-координатора петербургского штаба Навального Дениса Михайлова на решение российского суда об "испорченных газонах" на акции "Он нам не царь" в 2018 году, сообщили представители "Весны" со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

Жалобу активисты подали в августе. По их мнению, российский суд нарушил их право на справедливое судебное разбирательство и право на свободу мирных собраний.

Фрунзенский суд Петербурга по иску прокуратуры взыскала с активистов 7,3 млн рублей за "порчу городского имущества". Их обвинили в том, что протестующие якобы испортили газоны, деревья и кустарники во время акции против инаугурации президента Владимира Путина 5 мая 2018 года. Еще несколько судебных инстанции оставили это решение в силе.

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