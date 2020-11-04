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4 ноября, 19:27

Милонов признался, что будет болеть за ничью в матче "Зенит" - "Лацио"

фото ЗакС политика Милонов признался, что будет болеть за ничью в матче "Зенит" - "Лацио"

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов назвал себя фанатом римского футбольного клуба "Лацио", но заявил, что как петербуржец не может быть против "Зенита". Клубы сыграют между собой 4 ноября в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Для меня здесь сложный выбор. Мне очень нравится "Лацио", искренне могу сказать. У них самая красивая форма. Я не особо разбираюсь в футболе, но их форма мне больше всего нравится. Как петербуржец, я желаю победы "Зениту". Но, как фанат "Лацио", который, правда, не был ни на одном их матче, не могу желать поражения этому клубу. Я здесь за ничью", - цитирует слова Милонова Sports.ru.

Напомним, после двух первых раундов "Лацио" находится на первом, а "Зенит" на четвертом месте в группе F. Их матч пройдет на "Газпром арене". Он начнется в 20:55.


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