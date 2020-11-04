 Объединенный путь муниципалов

Оппозиционные муниципальные депутаты и экс-кандидаты в мундепы 4 ноября обменялись своими успешными кейсами и обсудили насущные проблемы: небольшие полномочия, постоянная борьба с представителями "Единой России" и изменение в формировании местных бюджетов. На разговор о последней теме ушло больше всего времени - в итоге депутаты решили создать инициативную группу, которая будет не только говорить, но и предлагать конкретные решения.

Общий враг

Движение "Объединенные демократы" 4 ноября провело конференцию для подведения итогов первого года работы оппозиционных муниципальных депутатов. Собрались там и представители разных партий, но не "Единой России". На конференцию пришли также активисты, которым избраться в 2019 году не удалось, а желание изменить свой округ осталось. И те, и другие делились своими успешными кейсами и рассказывали о неудачах. Кому-то удалось установить светофоры на опасных участках дорог своего муниципалитета, кому-то - ввести раздельный сбор мусора и другое. Депутат МО "Правобережный" Федор Грудин отметил во время своего выступления, что есть много маленьких положительных моментов, но о большой победе говорить не приходится - в основной части муниципалитетов независимые мундепы находятся в меньшинстве.

- Когда у тебя нет большинства, борьба идет каждый день, каждый совет, каждое заседание комиссии. Может быть, в этом есть и какой-то плюс: если бы нас было большинство, может быть, мы бы расслабились, и спрут "Единой России" нас бы поглотил, и мы бы стали такими же бездельниками, - предположил Грудин.

О непрекращающейся борьбе с оппонентами заявили практически все участвовавшие в дискуссии муниципалы. Галина Бачманова из МО "Народный" рассказала, что практически все ее идеи совет из провластных мундепов отклоняет. Хотя и в такой ситуации удается разрешить некоторые проблемные моменты, поделилась Бачманова.

Депутат МО "Литейный округ" Сергей Трошин тоже напомнил про противостояние с представителями "Единой России" в совете. Прошлый созыв за несколько дней до выборов изменил Устав - для выборов главы муниципалитета теперь необходимо 14, а не 11 голосов. Кандидаты от "Яблока" на выборах 2019 года получили как раз 11 мест в совете, но из-за изменений МО все еще остается без главы, бюджета и решения ряда других важных вопросов.

- Я надеюсь, что мы это в любом случае сможем сделать. Они, конечно, пытались что-то сделать, чтобы с нами договориться или еще что-то, но мы с "Единой Россией" договариваться не собираемся! - заявил Трошин и сорвал аплодисменты зала.

Проблемы есть и в муниципалитетах, где у оппозиционеров большинство и "пробивать" какие-то проекты не требуется. Там затруднения появляются во время работы с районной администрацией, заявила депутат МО "Гавань" Ольга Фаттуш. По ее словам, на все обращения из района приходят "пространные, ничего не значащие ответы", и переписка затягивается на несколько месяцев. На качественную муниципальную работу уходит много времени и сил, пожаловалась Фаттуш. Справиться ей со всем этим стрессом помогает успокоительное, пошутила мундеп.

Бачманова во время своего выступления добавила, что существуют и юридические трудности у муниципалов. Очень часто депутатам необходимо писать в различные инстанции, и порой не хватает хорошей юридической консультации, заявила член совета МО "Народный". Она считает, что мундепам нужны знакомые с муниципальным законодательством юристы. Ее поддержал член совета МО "Город Петергоф" Сергей Толокнов. Он предложил создать пул специалистов, которые будут работать на постоянной основе и помогать муниципалам. Для этого можно ежемесячно скидываться на оплату деятельности таких юристов, считает Толокнов.

Подумать о будущем

Проблема заключается и в небольших полномочиях муниципальных депутатов, решили участники конференции. Они уверены, что вопросы решались бы оперативнее, если бы у них было больше власти. Однако, даже в существующих условиях, есть к чему стремиться - например, влиять на вовлеченность граждан в политику, отметила депутат МО "Смольнинское" Диана Серая. Она рассказала, что напечатала свой депутатский отчет и самостоятельно разносит его жителям округа. По мнению мундепа, так можно заинтересовать местной политикой обычных граждан .

- Я знаю, что многие из вас ведут какие-то соцсети, ведут паблики - это замечательно, но, в основном, там люди, которые уже интересуются этим. И поскольку мы все с вами варимся в нашем междусобойчике, у нас муниципалитет уже полмозга занял, мне кажется, мы немножко забываем, что другие люди до сих пор, может быть, и не знают, что муниципалитет есть, - считает Серая.

Она отметила, что вовлечение местных жителей в деятельность муниципалитетов положительно скажется и на следующих выборах: люди уже будут знать действительно работающих мундепов и голосовать за них.

Думать стоит и о выборах в Законодательное собрание в 2021 году, заявил депутат МО "Нарвский округ" Виталия Грязнов. По его словам, он надеется на повторение успеха "Объединенных демократов" в следующем году.

До муниципальной кампании 2019 года в Петербурге почти все мундепы являлись представителями "Единой России". После прошлогодних выборов независимые кандидаты и представители оппозиционных партий получили около 400 мандатов из 1560 - это почти в три раза больше, чем было в прошлом созыве.

Идею повторить успех на выборах в городской парламент поддержал и депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов. В 2021 году надо "переломить монополию "Единой России" в Мариинском дворце", заявил мундеп.

Всего в ЗакСе 50 депутатских место, но сейчас работают 49 парламентариев. Большинство мандатов у фракции "Единая Россия" - 35. Меньше всего мест в парламенте у "Яблока" - 2 мандата, по три места в ЗакСе у партий ЛДПР, КПРФ, Партии Роста и "Справедливой России".

Отстоять бюджеты

Большая часть времени на конференции ушла на обсуждение нового варианта формирования местных бюджетов. Об этом нововведении муниципалитеты узнали в начале октября из писем от комитета финансов, а работать новый вариант по задумке ведомства должен начать уже в 2021 году. По обнародованной администрацией губернатора схеме, у муниципалов забирают часть доходов: административные штрафы, налог на вмененный доход и другие. Мундепам оставлют только налог на доход физических лиц и возможность получить дотацию от администрации губернатора - от последней можно отказаться в пользу увеличения остающегося в местном бюджете процента НДФЛ. Муниципалы уже проводили круглый стол по этому вопросу, обсудить его решили и 4 ноября.

Юрист петербургского штаба Алексея Навального и экс-депутат МО "Екатерингофский" Александр Шуршев заявил, что с новой схемой теряется самостоятельность местного бюджета. Он отметил, что у некоторых МО доходы вырастут, у некоторых упадут. Однако, на его взгляд, главная проблема в том, что муниципалитеты искусственно делают дотационными и они должны будут свой бюджет согласовывать с исполнительной властью. По мнению Шуршева, это больше политическое, а не экономическое решение администрации губернатора.

- Поменять источник формирования местных бюджетов это все-таки не экономический вопрос, это политический вопрос. И то, что сейчас происходит, искусственная дотационность, это делается не из-за того, что где-то кто-то мало зарабатывает, а просто для того, чтобы всех поставить под ограничения и сделать более управляемыми, - считает Шуршев.

Депутат МО "Пороховые" Марианна Алферова напомнила, что до 2016 года муниципалы Петербурга получали доход от налога на недвижимость. По ее мнению, это наиболее логичный источник бюджета - мундепы в основном занимаются благоустройством для жителей домов своего округа. Тогда люди своими глазами будут видеть, на что идут их налоги, считает Алферова. Она добавила, что именно этот источник дохода и должен быть у муниципалов. С ней согласился Шуршев. По его словам, разумна идея оставить муниципалам отчисления от трех разных налогов: дохода физических лиц, с недвижимости и малого бизнеса. Тогда каждый округ сможет получать достаточно денег для своего обеспечения, уверен Шуршев. Он также отметил, что публично новая схема по формированию бюджетов не обсуждалась. Эту же мысль развил депутат МО "Гавань" Сергей Кузин. Необходима широкая общественная кампания, уверен мундеп:

- В любом случае нам нужно публичное обсуждение. Мы хотим, чтобы наше профессиональное сообщество в этом обсуждении участвовало, а не так, как сейчас это сделано - комитет финансов подготовил эту реформу, и принимают ее в 15 дней.

Кузин заявил, что сейчас главы четырех муниципалитетов подготовили обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову с просьбой организовать всеобщее обсуждение вопроса. Мундеп также предложил всем муниципалам объединиться и подготовить конкретные предложения по решению проблемы.

- Давайте потребуем отставки губернатора, пока не произойдет нормальное общение, нормальный диалог с муниципальной властью, - озвучил один из вариантов Кузин.

Идею объединиться для разрешения ситуации поддержала мундеп МО "Поселок Шушары" Инга Узянбаева. Она предложила всем, кто хочет войти в инициативную группу, написать ей. В разговоре с ЗАКС.Ру Узянбаева отметила, что сначала муниципалам необходимо разработать конкретные предложения, а уж услышат их или нет - это другой вопрос.

София Саттарова

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