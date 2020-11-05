Жителей Петербурга оповестили о возможном наводнении

Ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус известил, что сегодня в городе на Неве может случиться нагонное наводнение.

Синоптик уточнил, что на петербургскую погоду повлияет активный североатлантический циклон, центр которого придётся на север Скандинавии.

"Связанные с этим атмосферным вихрем фронтальные разделы сделают погоду облачной и ветреной, вызовут кратковременные дожди", - уточнил Леус на своей странице в Facebook.

Эксперт добавил, что из-за циклона воздух в городе прогреется до +10 градусов, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.