Детскую больницу им. Филатова перепрофилировали под приём COVID-больных

В городском комитете по здравоохранению известили, что детская больница №5 имени Филатова стала принимать заражённых коронавирусом петербуржцев.

В медучреждении для COVID-больных доступно 560 койко-мест, 348 из которых уже заняты инфицированными пациентами.

Плановую помощь в больнице пока оказывать не будут.

Недавно петербургский градоначальник Александр Беглов сообщил, что во вверенном ему городе занято уже 80% мест для пациентов с коронавирусом, в декабре дополнительно развернут ещё 1200 коек.

Днём ранее Северная столица побила рекорд по суточному заражению COVID-19: вирус выявили у 1031 горожанина.

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