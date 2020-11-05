Пермский суд заменил реальный срок на условный фигуранту дела о "чучеле" Путина

Пермский краевой суд счёл, что фигуранту дела о манекене Путина Александру Шабарчину можно заменить реальный срок заключения на аналогичный, но условный, информирует "МБХ медиа". Молодого человека освободят из-под стражи в зале суда.

В ходе заседания прокурор требовал, чтобы Шабарчину ужесточили приговор, настаивая на пересмотре дела. Активист, в свою очередь, просил приговор отменить совсем, поскольку обвинение против него основывается на экспертизе без объективных доказательств.

Напомним, 18 августа Ленинский суд Перми приговорил Шабарчина и ещё одного фигуранта дела Данила Васильева к двум годам колонии и году условно соответственно, признав виновными в хулиганстве. Третий участник разбирательства, Александр Эткин, был оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Дело касалось акции 2019 года, когда активисты оставили в центре Перми одетый в арестантскую робу манекен, к которому было приколото лицо Путина.