Муниципальный форум стран БРИКС начал работу в Петербурге

В четверг, 5 ноября, стартовал II Международный муниципальный форум стран БРИКС. Он продлится два дня.

Часть спикеров находится в петербургском "Экспофоруме", но большинство участвует в онлайн-формате. Форум начался с обсуждения модернизации общественного транспорта и развития городской инфраструктуры.

В 14-00 начнется пленарное заседание, в рамках которого с приветственными словами должны выступить министр иностранных дел Сергей Лавров и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, муниципальный форум стран БРИКС проходит в Петербурге второй год подряд по инициативе бывшего главы МО "Купчино" Михаила Черепанова. В этом году соорганизаторами деловой программы выступили Минстрой, Минтранс, Минкультуры, Минэкономразвития, Минспорт России, ЦИК, Федеральная таможенная служба и другие.

Фото: vk.com/ Международный муниципальный форум стран БРИКС

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