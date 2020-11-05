Создателей NEXTA преследуют по делу о массовых беспорядках

Создатель популярного Telegram-канала NEXTA, всецело посвященного политическим протестам в Белоруссии 2020 года, Степан Путило и его бывший главный редактор Роман Протасевич стали фигурантами уголовного дела об организации массовых беспорядков, говорится на сайте белорусского СК. Ведомство объявило обвиняемых в международный розыск. Как часть союзного государства Россия тоже официально выступает в роли стороны, заинтересованной в международном розыске двух молодых людей.

"В ходе изучения информации, размещенной в указанных телеграм-каналах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения", - гласит сообщение Следственного комитета.

Ранее белорусское правосудие признало медиаресурс экстремистским и запретило использование его символики на территории страны, после чего администрация канала поменяла логотип. На пике уличных протестов, в начале сентября, число подписчиков NEXTA превышало 2,2 млн человек, что делало его самым читаемым Telegram-каналом на русском языке. В этом статусе он пребывает и по сей день.

Уличные акции продолжаются с ночи президентских выборов 9 августа, когда стало ясно, что Александра Лукашенко в шестой раз объявят победителем. Против не согласных с официальными результатами применяются репрессии, а прямые политические соперники правителя находятся либо в заключении, либо в эмиграции. Демонстрантов разгоняют, используя спецсредства и оружие.