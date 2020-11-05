Пивоваров подал в суд на Соловьева за оскорбления в эфире "Соловьев live"

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров подал исковое заявление в Дорогомиловский районный суд Москвы. Он требует 5 миллионов рублей у телеведущего Владимира Соловьева за слова, сказанные в эфире его YouTube-шоу "Соловьев live".

В исковом заявлении говорится, что ведущий назвал Пивоварова "мерзкой сволочью", "ничтожеством" и "сопляком, живущим на деньги Ходорковского", комментируя видеоролик политика о бойце ММА Хабибе Нурмагомедове. Исполнительный директор "Открытки" ранее резко раскритиковал слова Нурмагомедова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

- Мы специально подали иск, идентичный тем, что [прокремлевский бизнесмен Евгений] Пригожин подает в отношении Алексея Навального, Любови Соболь, Владимира Милова, - рассказал Пивоваров ЗАКС.Ру. - По этим искам суды выносят астрономические штрафы, а закон в России должен быть единым для всех. Если, как говорит Путин, у нас есть суды, проверим.

В случае победы в суде истец пообещал пожертвовать всю сумму политическим заключенным.

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