Госдуме предложили "усовершенствовать" гарантии для неприкосновенности экс-президентов

Вместе с депутатом Павлом Крашенинниковым сенатор Андрей Клишас внес на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания законопроект, который дает бывшим президентам иммунитет от юридического преследования даже применительно к деяниям, совершенным на другой должности, передает агентство "Интерфакс".

Таким образом, бывшее первое лицо, что бы оно ни сделало ни до вступления в должность президента, ни после окончания своих полномочий в этом качестве, в случае принятия закона нельзя будет ни обыскивать, задерживать, ни допрашивать, ни арестовывать. Неприкосновенными также должны будут оставаться его движимое и недвижимое имущество. Речь в данном случае идет о случаях, в которых рассматриваются нетяжкие преступления.

Если же бывшему главе государства инкриминируются тяжкие преступления, например, государственная измена, то снятию неприкосновенности должно предшествовать обвинительное заключение в стенах парламента, поддержанное двумя третями членов Федерального собрания. Для этого также должны иметься надлежащие заключения Верховного и Конституционного судов.

Напомним, что 31 октября в Думу внесли законопроект, позволяющий бывшему главе государства стать пожизненным сенатором. В документе тоже говорится о неприкосновенности, но с указанием сроков.