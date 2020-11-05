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11:50

Высоцкий объявил о начале выдачи продуктовых наборов жителям своего избирательного округа

фото ЗакС политика Высоцкий объявил о начале выдачи продуктовых наборов жителям своего избирательного округа

Помощники депутата Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Игоря Высоцкого начали разносить пакеты с продуктами первой необходимости горожанам. Получить их могут жители 9 избирательного округа, который единоросс представляет в ЗакСе и по которому планирует переизбираться в городской парламент в сентябре.

На днях депутат выложил видеообращение в своем сообществе "ВКонтакте", объяснив, что акция вызвана второй волной коронавирусной инфекции. 

По его словам, получить набор можно, написав в его группу "ВКонтакте". Необходимо указать ФИО, телефон и адрес регистрации. 

- Я буду очень рад, если мы сможем вам помочь. Всем здоровья, - добавил Высоцкий.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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