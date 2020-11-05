Высоцкий объявил о начале выдачи продуктовых наборов жителям своего избирательного округа

Помощники депутата Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Игоря Высоцкого начали разносить пакеты с продуктами первой необходимости горожанам. Получить их могут жители 9 избирательного округа, который единоросс представляет в ЗакСе и по которому планирует переизбираться в городской парламент в сентябре.

На днях депутат выложил видеообращение в своем сообществе "ВКонтакте", объяснив, что акция вызвана второй волной коронавирусной инфекции.

По его словам, получить набор можно, написав в его группу "ВКонтакте". Необходимо указать ФИО, телефон и адрес регистрации.

- Я буду очень рад, если мы сможем вам помочь. Всем здоровья, - добавил Высоцкий.

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