Реконструкцию "Пулково" отложили до 2021 года из-за кризиса в отрасли

Обсуждение плана по реконструкции петербургского аэропорта "Пулково", предполагающего возведение нового терминала, перенесено на 2021 год, информирует "Коммерсант".

Воздушная гавань остро нуждается в новом корпусе, поскольку несколько лет назад "Пулково" приблизился к максимальному значению пропускной способности существующего. Терминал появится на месте старого здания с башнями - слева от центрального аэровокзала.

Изначально компания "Воздушные ворота Северной столицы" хотела обсудить строительство со Смольным осенью текущего года, однако на фоне кризиса в отрасли согласование было перенесено.

"Надеемся, что в первом полугодии следующего года мы будем более предметно рассматривать мастер-план", - считает вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Также в ВВСС добавили, что планируют согласовать мастер-план второй очереди строительства терминала в ближайшие месяцы.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.